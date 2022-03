Po 107 letech byl konečně nalezen vrak lodi Endurance polárníka Shackletona

Loď polárního badatele irského původu Sira Ernesta Shackletona (1874-1922) jménem Endurance, dlouhou dobu zřejmě nejslavnější neobjevený vrak, byla nalezena 107 let poté, co se u pobřeží Antarktidy v rámci britské expedice potopila. Informovaly o tom listy The Independent či The Guardian.