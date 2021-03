Plošné opakování celého školního roku nedává smysl, tvrdí Plaga

„Plošné opakování ročníku nedává smysl. Musí se posoudit distanční příběh... Tím, kdo ví, jak dítě pracuje a zda má opakovat, nemůže být ministerstvo školství, ale musí to být učitel,” řekl Plaga.

Podle něj myšlenku plošného opakování ročníku nepodporují ani údaje o vzdělávání z České školní inspekce a z průzkumů od sociologů či informace od rodičů.

Podle Plagy ministerstvo s experty a řediteli škol zvažuje možnosti řešení u učňovských oborů. Ředitel by mohl zájemcům povolit zopakování závěrečného ročníku kvůli chybějící praxi.

Novinky už v únoru položily ministerstvu školství, zástupcům škol i různým odborníkům stejnou otázku: Nestálo by vzhledem k nejaktuálnějšímu vývoji za úvahu opakování celého tohoto ročníku?

V zásadě všechny reakce byly taktéž nesouhlasné s tím, že minimálně plošně by to bylo skutečně neproveditelné.

„To je hezký nápad, ale bohužel nereálný. Jde o kapacity škol, a to jak prostorové, tak personální. Plošně to je prakticky nerealizovatelné,” reagoval tehdy např. předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Kdy se školy otevřou?

V tomto školním roce se školy zavřely loni 14. října. Do tříd se 18. listopadu vrátili žáci prvních a druhých tříd, o týden později žáci závěrečných ročníků středních škol. Od konce listopadu mohli do školy chodit žáci celého prvního stupně základních škol a z devátých tříd a od 7. prosince do vánočních prázdnin se ve školách střídali i zbylí studenti SŠ a posluchači konzervatoří a VOŠ. Vrátit se mohla i část vysokoškoláků.

Od ledna byla výuka ve škole zase jen pro děti z prvních a druhých tříd ZŠ, speciálních škol a školek. Od března jsou zavřené všechny školy, i ty mateřské. Zatím není jasné, kdy se žáci a studenti do nich začnou vracet.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) jako pravděpodobný termín alespoň částečného znovuotevření škol zmínil druhou polovinu dubna.

Místopředseda školského výboru s opakováním operuje

„Čím více se budeme posouvat, tím více je tady na stole opakování ročníku,” nechal se ale slyšet místopředseda sněmovního školského výboru Karel Rais (ANO).

Podle něj o opakování ročníku diskutují ředitelé škol, a to hlavně středních odborných. „Je potřeba vědět, co se stane, pokud bude epidemie dlouhodobá,” dodal Rais.

„Bez toho, že by člověk musel propadnout”

Podle Plagy ministerstvo s experty a řediteli škol zvažuje možnosti řešení u učňovských oborů. Ředitel by mohl zájemcům povolit zopakování závěrečného ročníku kvůli chybějící praxi. Ministr zmínil, že by se tento postup obešel „bez toho, že by člověk musel propadnout”.

Plošné opakování celého školního roku by mohlo v Česku způsobit mj. problémy na trhu práce. Omezil by se totiž příchod celého ročníku nových pracovních sil. Roční výpadek studentů by měly i vysoké školy.

Experti ale poukazují i na to, že dálková výuka dopadá na vzdělanost mladých lidí a ovlivní jejich budoucí uplatnění. Může to negativně ovlivnit českou ekonomiku a její růst.