Zvrat. Plaga chce výrazně oddálit povinnou maturitu z matematiky

Ministr školství Robert Plaga (ANO) je proti zavedení povinné maturity z matematiky od roku 2021. Nejdřív se podle něj musí zlepšit koncepce výuky, a pak teprve lze o povinné maturitě z tohoto předmětu uvažovat. Plaga už dříve naznačoval, že by k obratu mohlo dojít, takto přímo však proti maturitě z matematiky zatím nevystoupil. Podle vyjádření MŠMT by k zavedení povinné zkoušky mohlo dojít třeba až za osm či deset let.