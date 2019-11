Ornitologická tragédie: kvůli suchu uhynula na východě Austrálie většina vodních ptáků

Devastující sucho vážně zasáhlo populaci vodních ptáků po celém východě Austrálie, podle vědců jejich počet klesl až o 90 procent. Letecké průzkumy odborníků z University of New South Wales (UNSW) v Sydney za posledních 37 let naznačují, že letošek přinesl více problémů než kdykoli předtím. Pohledy z příhodné ptačí perspektivy na kdysi úrodné mokřady nevypadají podle nich optimisticky.