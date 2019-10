Opice pomohou k ekologičtější produkci palmového oleje, doufají odborníci

Opice by mohly přispět k tomu, aby pěstování palem olejných méně zatěžovalo životní prostředí. Zjistili to vědci z Německa a Velké Británie při výzkumu na plantážích v Malajsii. Jde o to, že makakové vepří rádi požírají krysy, které napadají kořeny palem, díky tomu mohou pěstitelé používat méně pesticidů. Výzkumníci to napsali v článku zveřejněném v časopise Current Biology.