Online vyučování na 1. stupni? Stačí kolem hodiny denně, chce to i jiné aktivity, doporučuje MŠMT

Podle doporučení ministerstva školství by měly být např. v prvních až třetích třídách základních škol přímé online hodiny rozděleny maximálně do dvou půlhodin za den a ve čtvrté a páté třídě do tří půlhodin. Některým rodičům se to nezamlouvá a považují to za nedostatečné. Školy sice mohou argumentovat ministerskou metodikou, ta jim však plánování výuky pouze doporučuje.