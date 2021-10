Odhalili jsme první planetu mimo Mléčnou dráhu, hlásí vědci NASA

K zajímavým novým zjištěním napomohly zejména rentgenové teleskopy na oběžné dráze: Chandra, jenž patří NASA, a XMM-Newton Evropské kosmické agentury (ESA). Nabízí to nové možnosti pro hledání exoplanet (planet mimo Sluneční soustavu - pozn. red.) na větší vzdálenosti než kdykoli předtím, píše NASA na svém webu.

Potenciální planeta byla nalezena metodou založenou na tzv. tranzitech, která využívá přechodu nebeského objektu před hvězdou, což má potvrdit existenci objektu. Metoda se zaměřuje na poklesy v rentgenovém záření, nikoli na světlo hvězdy. Planety či podobná tělesa je tedy obecně možné touto metodou odhalit, když z pohledu ze Země přecházejí (tranzitují) před hvězdou svého systému.

„Cizí Saturn“

Vědecký tým použil danou metodu k detekci kandidáta na exoplanetu v binárním systému nazvaném M51-ULS-1, který se nachází v oné Virové galaxii. Tento binární systém obsahuje černou díru či neutronovou hvězdu obíhající kolem doprovodné hvězdy o hmotnosti asi 20krát větší než Slunce.

Průchod rentgenovým zářením, který astronomové našli pomocí dat z kosmických observatoří, trval asi tři hodiny, během nichž se emise rentgenového záření snížily v lokalitě na nulu. Na základě těchto a dalších údajů odborníci odhadují, že kandidát na exoplanetu v systému M51-ULS-1 by byl zhruba o velikosti Saturnu a obíhal kolem neutronové hvězdy nebo černé díry ve vzdálenosti asi dvakrát větší než Saturn od Slunce.

Čekat desítky let na potvrzení?

K potvrzení planety je potřeba mít více dat, jenže na to bychom mohli čekat desítky let, připomínají vědci. Jedním z problémů totiž je, že velká orbita kandidátské planety znamená, že by z našeho pohledu svou dráhu se svým „binárním partnerem“ znovu nezkřížila po dobu asi 70 let, což poněkud maří jakékoli pokusy o brzké potvrzení pozorování.

Vedoucí skupiny exoplanet na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR Petr Kabáth na dotaz Novinek reagoval, že by to opravdu měla být první identifikovaná planeta mimo naši Galaxii. „Problém ale tedy je, že další tranzit pro potvrzení nastane za cca 70 let,“ konstatoval. „Nicméně astronomové dále procházejí archivy a jistě je to úžasný objev, i když s otazníkem,“ dodal.

Objev by to byl vskutku mimořádný, jelikož všechny dosud objevené exoplanety (celkem přes 4000) byly spatřeny v Mléčné dráze, přičemž většina je od Země vzdálena méně než 3000 světelných let. Pokud se existence této „nové“ planety někdy potvrdí, bude tak podle NASA „tisíckrát a tisíckrát dále než planety v Mléčné dráze“.