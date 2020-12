Očkovat jen učitele ZŠ? Neopomeneme žádné pedagogy, dohodla se ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví v čele s Janem Blatným (za ANO) do Strategie očkování proti COVID-19 v České republice zařadilo výhradně učitele základních škol. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se proti tomu již v úterý ohradil a požadoval úpravu strategie.

Formulace ve stávající verzi mohla podle Plagy vyvolávat dojem, že očkování ostatních pedagogických pracovníků má nižší prioritu. Strategie totiž zmiňuje jen učitele ZŠ, a to v pasáži, koho se bude dobrovolné bezplatné očkování přednostně týkat: „...osoby pečující o zdravotně postižené (sociální pracovníci a neformální pečující), učitelé na základních školách, krizová infrastruktura kraje a hl. m. Prahy.”

„Obzvláště pracovníci v mateřských a speciálních školách, kde nejsou nastavena režimová opatření nepřetržitého nošení roušek, by měli být při vakcinaci maximálně upřednostněni. V tomto duchu budeme požadovat úpravu vakcinační strategie,” popsal v úterý Plaga argumenty pro upřednostnění daných zaměstnanců.

„V očkování učitelů vidím jedinou cestu pro návrat k prezenční výuce ve školách v reálném čase. Distanční výuka nemůže plně nahradit klasický způsob vzdělávání. Proto by měli být učitelé očkováni co možná nejdříve. Je jasné, že prioritní jsou zdravotníci, senioři z rizikových skupin a pracovníci nezbytní pro zajištění chodu státu. Učitelé by však určitě měli následovat v další vlně,” zareagoval pro Novinky ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze Jiří Zajíček, který je zároveň předsedou Národní rady Unie školských asociací ČR - CZESHA.