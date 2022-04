Nové stáže v Izraeli přiblíží českým vysokoškolákům tamní vědu

Do Izraele letos vycestují Anežka Kramná a Jan Trnka, kteří studují na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze. Zúčastní se i postgraduální studentka medicíny Kateřina Veselá z 1. LF UK, která se věnuje výzkumu nových léků na léčbu neurodegenerativních onemocnění, bioložka Anna Kampová z Přírodovědecké fakulty UK a Klára Janoušková z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Janoušková se zabývá tématy počítačového vidění a rozpoznávání textu.

„Stáže českých studentů v Izraeli skvěle propojí biomedicínský výzkum obou zemí. Program mladým vědcům zprostředkuje kontakt s novými technologiemi, zároveň jim umožní vhled do systému vědy v této zemi, a to včetně rychlého přenosu výsledků vědy do praxe, který je právě v Izraeli na vysoké úrovni,“ doplnil děkan 1. LF UK Martin Vokurka.