Rodiče se museli příliš zapojovat do výuky dětí, desetina by za to škole dala pětku

Z posuzování jednotlivých situací vyšla nejhůře minimalizace zátěže rodičů. Jen 15 procent oslovených by za to dalo školám pomyslnou jedničku, 12 procent by udělilo pětku. Přes 60 procent by jim za toto dalo trojku a hůře. O něco lépe si školy vedou při komunikaci s rodiči, zajištění výuky a využívání online nástrojů.