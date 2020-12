Největší evropský savec se vrátil do přírody. Po sto letech

Dlouhodobá ochrana však pomohla populaci divokých zubrů zotavit se. Po opětovném vypuštění do volné přírody v padesátých letech 20. století počet jejich kusů vzrostl na přibližně 1800 v roce 2003. K loňskému roku se v oblastech, jako je zejména Polsko , Bělorusko a Rusko , pohybovalo už 6200 kusů.

Malý počet těchto živočichů má být navíc do roku 2022 vypuštěn také do lesů na jihovýchodě Velké Británie, na ostrově se přitom nevyskytovali tisíce let.