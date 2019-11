Nástroj na opravení DNA může zabránit naprosté většině genetických chorob, tvrdí vědci

Samozřejmě to není tak, že by genetické úpravy doteď nebyly možné. Kupříkladu nástroj CRISPR-Cas9 na editaci genů byl před pár lety vyvinut, aby opravil genetické mutace způsobující onemocnění.

S pomocí CRISPR-Cas9 lze do DNA doplnit chybějící gen či zablokovat fungování jiného způsobujícího potíže. Tato metoda genetického inženýrství se přirovnává k nůžkám, které doslova vystřihnou nalezený vadný úsek DNA a volné místo nově zaujme nitrožilně podaná oprava. Potřebné „škrty“, které tento nástroj vytváří na vláknech DNA, však nejsou dokonalé mohou narušit okolní genetický kód.

Cílem tedy bylo přijít s něčím ještě mnohem přesnějším, píše britský deník The Guardian.

Výzkumný ústav Broad Institute v americkém Cambridgi při Massachusettském technologickém institutu (MIT) spolu s Harvardovou univerzitou proto vyvinul nový systém pro editaci jednotlivých bází – nejmenších jednotek genetického kódu. Experti tak v rámci studie vytvořili přesnější metodu editace, která nevyžaduje riskantní „výstřižky“ do pramenů DNA. Nazvali ji prvotní editování (prime editing) .

A jak to má vlastně fungovat? Podle odborného časopisu Nature vědci použili speciální úpravy k přesnému vložení nebo odstranění částí DNA, stejně jako se opraví překlepy v nějakém rozsáhlém textu.

Jen malá odchylka totiž může způsobovat nemoc. Lidská DNA je tvořená čtyřmi písmeny – bázemi, které se jmenují adenin (A), cytosin (C), guanin (G) a thymin (T). Pokud je kterákoliv z nich na špatném místě „slova“ nebo „věty“, způsobuje to poruchy, které se projevují i jako nemoci.

Technologie používá laboratorní sekvenci genetického kódu. To má dvě role, jedna je najít konkrétní část DNA, kterou chceme upravit, druhá obsahuje změnu, kterou chceme provést. Je to pak spárováno s enzymem, který kopíruje příslušné úpravy do DNA.