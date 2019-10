NASA: Venuše byla miliardy let obyvatelná, ale pak se to zvrtlo s CO2

Podle všech pěti scénářů se na Venuši udržovala stálá teplota mezi 20 a 50 stupni Celsia po dobu zhruba tří miliard let. To podle NASA znamená, že byla schopná držet tekoucí vodu. A tím pádem asi umožnit i vznik života.

Vědci se domnívají, že zhruba před 700 miliony lety opětovně došlo k masivní akci, která doslova odšpuntovala vypouštění oxidu uhličitého . Atmosféra Venuše tak začala být příliš horká a hustá na to, aby tam život mohl fungovat.

Magma a roztavené horniny proudící na povrch mohly tehdy uvolnit velké množství CO2 do atmosféry. Pokud by však magma před vytrysknutím na povrch ztuhlo, mohlo vytvořit bariéru, která by zabránila tomu, aby byl plyn znovu absorbován.