Na základních školách se bude ověřovat nový způsob výuky moderních dějin

Učitelé z blízkých škol vytvoří skupinu, která se bude pravidelně scházet, připravovat a vyhodnocovat výukové lekce. K dispozici budou mít vzdělávací materiály a zaškolení do online aplikace HistoryLab. Využít budou moci podpory odborníků z Národního pedagogického institutu (NPI) ČR nebo Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

Podle ministerstva by se tak s učiteli mohla nastavit i spolupráce na dalších změnách rámcových vzdělávacích programů (RVP), které určují obsah učiva. Do budoucna by podobně mohly fungovat rovněž tzv. metodické kabinety pro učitele různých předmětů, doplnil úřad v tiskové zprávě.