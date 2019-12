Na pražských odborných školách mají vzniknout i třídy pro gymnázia

„Když dokážeme spustit gymnaziální vzdělávání v průmyslových školách, získáme prostory a učitele. Pokud budou chodit žáci z průmyslovky s těmi z gymnázií dohromady do stejného prostoru, pomůže to sociální kohezi i inkluzi ,“ řekl Šimral.

Město ale podle něj může vyčlenit určitou částku, aby pomohlo pedagogy zaplatit. Týkalo by se to i učitelů, kteří by mohli suplovat na více školách, školy by o tom musely mezi sebou podle Šimrala komunikovat.