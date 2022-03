Na Plutu objevili ledové sopky. Chrlí „zubní pastu“

Na Plutu byla na základě analýzy starších snímků a dat ze sondy New Horizons amerického vesmírného úřadu NASA identifikována skupina kopulovitých ledových sopek, které se nepodobají ničemu ve Sluneční soustavě. Sopečné útvary jsou navíc podle vědců možná stále aktivní. To by znamenalo, že vzdálená trpasličí planeta je dynamičtější a její nitro „žhavější“ déle, než se předpokládalo.