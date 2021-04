Na oblohu se chystá „růžový superúplněk“

„Ale ne každý superúplněk je super,“ upozorňuje Astronomický ústav Akademie věd ČR na svém Facebooku. „Dubnová kombinace nejmenší vzdálenosti a Měsíce nejblíže k úplňku u nás nastane ve dne. Zatímco v úterý nad ránem Měsíc ještě do svého nejbližšího bodu k Zemi nedorazí, po úterním večerním východu Měsíce nad náš obzor bude už po úplňku a Měsíc se také už bude vzdalovat.“

Naopak vůbec nejmenší úplněk nás čeká 19. prosince. Mezi nejbližším a nejvzdálenějším úplňkem roku 2021 tedy bude rozdíl skoro 49 tisíc kilometrů. Na první pohled se to může zdát hodně, ale rozdíl je to pro běžného pozorovatele poměrně zanedbatelný. Nicméně za pozornost to stojí, zejména pro fotografy.