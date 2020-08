Na britské pláži objevili pozůstatky neznámého dinosaura. Měl duté kosti

„Domníval jsem se, že jsou speciální, tak jsem je vzal do muzea,“ uvedl jeden z objevitelů Robin Ward, který ostrov ležící při jižním pobřeží Anglie navštívil se svou rodinou. „Ihned poznali, že je to něco vzácného a zeptali se mě, zda bych je muzeu nevěnoval, aby je mohli plně prozkoumat,“ dodal.

„Procházel jsem se po pláži, kopal do kamínků a najednou jsem našel něco, co vypadalo jako dinosauří kost,“ popsal další nálezce Paul Farrell. Podle svých slov byl v šoku, když zjistil, že by to mohl být nový druh.