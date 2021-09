Ministerstvo školství hodlá zvýšit podporu nemajetných vysokoškoláků

Podle mluvčí usiluje MŠMT o navýšení peněz pro vysoké školy, v systému se ale musí zohlednit i to, že na rozdíl od některých zahraničních umožňuje lidem studovat bez poplatků. Na vysokých školách v Česku je zhruba 300 tisíc studentů.

Podle studie think tanku IDEA jde v Česku na podporu nemajetných vysokoškoláků 1,5 procenta výdajů na terciální vzdělávání, zatímco v průměru EU je to zhruba dvanáctkrát víc. Většina zvýhodnění se podle autorů studie rozděluje na českých školách plošně bez ohledu na finanční situaci člověka. Systém výzkumníci označili za zastaralý a měl by se podle nich změnit.