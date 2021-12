Metuzalém mezi stromy: 4853 let stará borovice je nejstarším potvrzeným stromem na světě

Borovice obdržela jméno Metuzalém jakožto symbol dlouhověkosti, protože biblický patriarcha Metuzalém údajně žil více než 900 let. Při stáří 4853 let je tak ona borovice na Zemi déle než třeba Chufuova neboli Velká pyramida v egyptské Gíze, která byla postavena v 26. století př. n. l.

Strom Metuzalém byl starý 4789 let, když z něj - pravděpodobně v roce 1957 - odebrali vzorek dendrochronologové Edmund Schulman a Tom Harlan (dendrochronologie je vědecká metoda datování založená na analyzování letokruhů dřeva - pozn. red.).

Za vůbec nejstarší rostlinu světa - a zároveň za celkově největší a nejtěžší živý organismus - je označován kořenový systém lesa Pando, konkrétně klon topolu osikovitého (Populus tremuloides) rostoucí v americkém státě Utah, jehož vznik byl mnohými experty datován do doby před 80 tisíci lety.

O věku klonu se vědci dohadují a mnohdy se ani řádově neshodnou. Podle některých může mít několik set let, podle jiných i oněch 80 tisíc let.

Starší než výše popisovaná borovice dlouholetá je i kolonie smrku ztepilého (Picea abies) s názvem Old Tjikko („Starý Tjikko”) ve Švédsku. Jde o exemplář smrku ztepilého, který roste na úbočí hory Fulufjället, ve stejnojmenném národním parku, ve švédském kraji Dalarna.

Je vysoký necelých pět metrů a na základě radiokarbonové metody bylo jeho stáří stanoveno na 9550 let. To se však nevztahuje na kmen, který má jen několik set let, ale na celý genet tvořený rozsáhlým kořenovým systémem, neustále se obnovujícím vegetativní cestou.