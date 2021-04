Liberecká univerzita přijala 16 studentů, kteří uprchli před režimem v Bělorusku

Studenti z univerzity v běloruské metropoli Minsku do Česka dorazili postupně v několika skupinách v lednu a v únoru. Předcházela tomu složitá procedura, týkající se samotného přesunu, víz či finančního zajištění studentů v Česku a také složitá jednání s českými ministerstvy školství, zahraničí a vnitra.

„Byla to samozřejmost. Sám jsem byl účastníkem listopadových událostí v Praze . S touto zkušeností a zkušeností totality pak neváháte pomoci těm, kteří zažívají podobné peklo,“ uvedl rektor TUL Miroslav Brzezina.

Jako první do Liberce dorazila studentka Lizaveta, která byla represemi v Bělorusku bezprostředně ohrožena. V Liberci bude pokračovat ve studiu architektury.

„Šest z nich jsou moji přátelé a kolegové. Byla jsem zrovna v práci, když jsem dostala zprávu, že byli zadrženi, a rozhodla jsem se, že se domů už nevrátím. Vyměnila jsem si SIM kartu a telefon přepnula do režimu letadlo, aby mě běloruská KGB nemohla stopovat,“ vylíčila studentka.

Veškerá komunikace se studenty mezi Libercem a Minskem probíhala šifrovaně. „Už jen dostat se do kontaktu s těmi, kteří by měli zájem k nám přijet, s sebou neslo četná úskalí. Doma zůstaly jejich rodiny, přátelé a spolužáci z univerzity, kterým stále hrozí represe. Bylo a je potřeba postupovat maximálně obezřetně,“ okomentoval to prorektor Suchánek.