Letní škola ČVUT chce přilákat dívky do světa informatiky

Přivést dívky do světa informačních technologií (IT) má za cíl Letní škola IT, jejíž pátý ročník proběhne příští týden od pondělí 3. do pátku 7. srpna na Fakultě informačních technologií (FIT) ČVUT v Praze. Letní škola je určena pro středoškolačky, které zajímají technologie, ale není podmíněna vstupními IT znalostmi. Do letošního ročníku se jich přihlásilo 32.