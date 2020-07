Letní škola češtiny se uskuteční jen v Olomouci. Očekává zájemce hlavně ze zemí EU

„Podle mých informací jsme jediná letní škola slovanských studií, která se letos v České republice s ohledem na koronavirové události koná. Děkujeme vedení fakulty, že nám tuto školu umožnilo připravit. Na Univerzitě Palackého se od 18. července bude česky učit necelá stovka zahraničních zájemců,“ uvedla minulý týden Pavla Poláchová, ředitelka LŠSS FF UP.

Program školy je podle ní připraven v téměř standardním rozsahu a většina akcí se směřuje do venkovních prostor. Nebude pouze mezinárodní gastronomický piknik, na němž studenti pravidelně prezentují jídlo a pití země, ze které pocházejí.

Studenti budou v úvodu školy rozděleni do deseti menších výukových skupin. Učit je budou jak pedagogové z FF UP, tak absolventi i externisté. Kromě studia češtiny se mohou těšit na exkurzi do pivovaru Chomout, pálenice v Těšeticích, svíčkárny Rodas nebo Pevnosti poznání - olomouckého interaktivního muzea vědy.