Lesních požárů bude v Česku přibývat, varuje odborník z Mendelovy univerzity

Lesní požáry se mohou stát výrazným problémem české krajiny, se změnou klimatu jich bude přibývat. Narůstat bude nejen riziko vzniku požáru, ale také pravděpodobnost rozhoření na větší ploše. Upozorňuje na to Petr Čermák z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, podle kterého by s tím vlastníci lesů měli počítat a do budoucna realizovat některá preventivní opatření známá např. ze Středomoří.