Lesní školky chtějí umožnit docházku i mladším dětem. Podle ministerstva zdravotnictví to nejde

Asociace lesních mateřských škol požaduje po ministerstvu zdravotnictví, aby umožnilo docházku do školek nejen předškolákům, ale i mladším dětem. Ministerstvo by podle ní mělo rozhodnout, že pokud se např. 15členná skupina předškoláků nenaplní, může se doplnit ostatními dětmi. Obnovit docházku do školek v plném rozsahu ale podle resortu zatím kvůli epidemii není možné.