Krevní test, který může změnit boj s rakovinou, začnou zkoušet na lidech

Klinické studie mají proběhnout příští rok v rámci britské Národní zdravotní služby (NHS).

Test nazvaný Galleri hledá DNA uvolněná nádory do krve pacienta. Některé zhoubné nádory totiž do krevního řečiště vyplavují svoji DNA a to již v období, kdy se jedinec cítí ještě zdravý a neobjevují se u něj žádné příznaky nemoci. Nový test umí tuto DNA v krvi detekovat a na základě speciálního vzorce odhadnout i její proměny, které ukazují na rakovinné bujení.

Včasné odhalení - zejména u obtížně léčitelných stavů - má potenciál zachránit mnoho životů.

Vědci tak doufají, že krevní test zachytí rakovinu u pacientů právě ještě před tím, než se u nich projeví nějaké příznaky. Podle odborníků to má potenciál zachránit tisíce životů ročně. Pokud bude ověřování úspěšné, má být test distribuován více než milionu lidí během příštích pěti let, přičemž během deseti let by mohl být již běžně dostupný po celém světě.

Podle výkonného ředitele vládní agentury NHS England Simona Stevense je daný krevní test „rozdílovým hráčem” v boji proti rakovině. Může být podle něj obzvlášť účinný u detekování nemocí, které jsou obecně obtížně diagnostikovatelné, jako jsou např. rakovina vaječníků, ledvin, slinivky břišní, jícnu, hlavy, krku a krve.

„Včasné odhalení - zejména u obtížně léčitelných stavů - má potenciál zachránit mnoho životů,” řekl podle serveru The Daily Mail.

Výsledky studie do tří let

Klinické testování má probíhat tak, že bude 140 tisíc zdravých lidí ve věku od 50 do 79 let podrobeno každoročnímu krevnímu testu po dobu tří let. Každý, kdo bude mít pozitivní test, bude odkázán na další vyšetření. Dalším 25 tisícům lidí s možnými symptomy rakoviny bude nabídnuto testování za účelem urychlení jejich diagnostiky.

Kompletní výsledky těchto studií se očekávají do roku 2023.

Výzkum publikovaný na začátku tohoto roku na 1200 pacientech zjistil, že test úspěšně identifikoval, v které části těla se nachází jejich nádorové onemocnění, a to s přesností 96 procent.

Test Galleri byl přitom tehdy nejúspěšnější u 12 typů rakoviny, kupříkladu u nádorů plic, vaječníků, žaludku či lymfomů, ale i obávané rakoviny slinivky břišní, kde je úspěšnost přežití pouze pět procent, a to právě kvůli pozdní diagnostice. Krevní test odhalil problém včas - v raném stádiu - až u 63 procent případů zmíněné rakoviny slinivky.