Kontejnery z Brna pro misi Plato splnily testy. Projekt má odhalit obyvatelné zóny v kosmu

Brněnská společnost SAB Aerospace splnila požadované vibrační testy pro transportní kontejnery, které před cestou do vesmíru ochrání extrémně citlivé kamery. Jeden z kontejnerů posílá do italské Florencie, kde bude doplněn o kameru a kvůli testování přepraven do Belgie. Znamená to posun do další fáze v přípravě vědecké mise Plato, jejímž úkolem je objevování a výzkum planet podobných Zemi mimo Sluneční soustavu, tzv. exoplanet.