Konec potupných smluv. Letní vyhazovy kantorů jsou letos výjimkou

Nešvar minulých let se podařilo úspěšně vymýtit. Ještě před pár lety mohli ředitelé škol šetřit na mzdách kantorů tak, že jim sepsali pracovní smlouvu na dobu určitou, a to od září jen do června. Mnohým nezbývalo než na to kývnout a v létě se přihlásit na pracovní úřad. Zákonná úprava však s potupnou praxí zatočila.