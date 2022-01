Klimatické změny ohrožují budoucí archeologické nálezy v britských rašeliništích

Právě v rašeliništích se našla nejstarší boxerská rukavice na světě, první dopis napsaný ženou, 2000 let stará dětská botička či dřevěné záchodové prkénko z dob římské říše.

Rašelina obsahuje velmi málo kyslíku, proto v ní organické materiály, jako je dřevo, kůže a textilie, nehnijí. Díky stabilnímu bezkyslíkatému prostředí se v ní předměty uchovají i tisíce let.

Když však půda začne vysychat, pronikne do ní kyslík a to nastartuje proces rozkladu. Pokud k tomu dojde, historicky cenné artefakty mohou začít poměrně rychle podléhat zkáze.

Průzkum těchto potenciálně rozsáhlých nalezišť by stál stovky milionů liber a trval desítky let, během nichž by mohly být předměty značně poškozeny.