Kapsli sondy Hajabusa, která na Zemi dopravila vzorky z planetky, vystavili v muzeu

Kapsle přistála se vzorky prachu i malých kamínků, to vše nyní japonští vědci z tamního kosmického úřadu JAXA stále analyzují, informovala agentura Reuters.

Samotná expozice části sondy je v Japonsku naplánovaná jen do 16. března. Štěstí se usmálo na zhruba 4800 lidí, kteří byli vylosováni, jelikož zájem o vstupenky čtyřnásobně převyšoval počet nabízených dostupných míst. Před veřejností navíc dostali přednost místní školáci.

Hajabusa 2 se vydala na cestu k přibližně 300 milionů kilometrů vzdálené planetce, jejíž stáří se odhaduje na 4,6 miliardy let, ze základny na jihu země začátkem prosince před více než šesti lety. K cíli dorazila v polovině roku 2018, po letu vesmírem trvajícím tři a půl roku. Na podzim téhož roku pak zahájila plnění záměru celého projektu – hledat stopy původu našeho hvězdného sytému.

Vědci se domnívají, že původně byla Země příliš blízko Slunci, než aby se na ní mohla vyskytovat voda. Podle této hypotézy poté, co se vzdálila od Slunce a ochladila se, byly voda a další organické látky dodány na Zemi meteority podobnými Ryugu, uvedla agentura Kjódó.

Návratová kapsle navíc obsahovala i určitý plyn – přičemž plyny zachycené ve vzorcích hornin by taktéž mohly odhalit více o podmínkách převládajících asi před 4,6 miliardy let, připomíná Reuters. Vzorky plynu byly již v Austrálii, kde přístroj přistál, odebrány, než se kapsle přepravila do Japonska k zevrubnějšímu zkoumání odebraného povrchu Ryugu.