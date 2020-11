Průlom v potravinářství? Izraelská firma umí vyrobit mléko i bez krávy

Remilk doufá, že bude první společností na světě, která přinese na trh skutečné mléčné výrobky, „aniž by při tom potřebovala jedinou krávu”. „Spoléhat se na to, že zvířata budou vyrábět naše jídlo, již není udržitelné,” uvedl Aviv Wolff, který v loňském roce startup spoluzakládal.

„Důsledky chovu zvířat jsou pro naši planetu zničující.” dodal podle The Times of Israel s tím, že nastal čas „pro nový revoluční vynález, který umožní přechod na potravinový systém, který nebude trvat déle a požadovat více než to, co může naše planeta dát”.