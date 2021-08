Jako kdyby spalo. Lvíče ze Sibiře je jedním z nejlépe zachovaných zvířat doby ledové

Vědci získali nejstarší DNA na světě. Z klu mamuta, který žil před víc než milionem let

Původně měli vědci za to, že mláďata jsou sourozenci, protože se našla pouhých 15 metrů od sebe, nová studie, při níž byla použita tzv. radiokarbonová metoda datování, ale odhalila, že je od sebe dělí zhruba 15 tisíc let.

Borisovi by mělo být 43 448 let, Spartě odhadem 27 962 let.