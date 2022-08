Inspekce: Školy nedokážou rozvíjet nadané žáky, učitelé je často nepoznají

„Zatímco číslo, které školy deklarovaly České školní inspekci (v případě ZŠ cca 42 tis.), v sobě zahrnuje všechny žáky, které školy identifikovaly jako žáky s určitým nadáním nebo talentem - bez ohledu na to, jestli jsou diagnostikováni poradnou nebo nejsou a bez ohledu na to, jak intenzivní míra podpory je jim ze strany školy poskytována. Tyto počty pak ve vztahu k tomu, co školy vykázaly do výkazů MŠMT, jsou samozřejmě vyšší, protože zahrnují mnohem širší kategorie nadaných žáků (v různé míře a s různou mírou podpory), než které školy vykazují v příslušném ministerském výkazu,” upřesnil inspektor.