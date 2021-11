Hledá se nová generace výzkumníků. Akademie věd otevírá stáže

Stáž probíhá celý rok - od ledna do prosince 2022. Časový rozvrh stáže určuje lektor po dohodě se stážisty tak, aby vyhovoval oběma stranám. Minimálně by ale měla trvat osm hodin v měsíci.

„Sám jsem se jako středoškolák účastnil mnoha akcí určených pro studenty a myslím si, že mi to velmi pomohlo ujasnit si, co by mě bavilo dělat v budoucnu,“ uvedl Vítězslav Jarý z Fyzikálního ústavu AV ČR, jeden z lektorů Otevřené vědy, který si pro příští rok připravil stáž o vývoji chytrých LED světel.