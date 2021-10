Historický průlom. V Africe začnou očkovat děti proti malárii

Ačkoli nová očkovací látka neposkytuje stoprocentní ochranu, Světová zdravotnická organizace (WHO) ji právě podpořila. Podle odborníků může každý rok zachránit minimálně desítky tisíc životů.

„Je to historický okamžik,“ řekl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Dlouho očekávaná vakcína proti malárii pro děti je průlomem pro vědu, zdraví dětí a kontrolu malárie. Použití této vakcíny nad rámec stávajících nástrojů k prevenci malárie by mohlo zachránit desítky tisíc mladých životů každý rok,“ dodal na středeční tiskové konferenci.

WHO doporučila použití první vakcíny proti malárii v subsaharské Africe a v dalších regionech se střední až vysokou úrovní přenosu nemoci. Vakcína RTS,S s obchodním názvem Mosquirix, vyvinutá britskou farmaceutickou společností GlaxoSmithKline (GSK), vyžaduje podání čtyř dávek dětem od věku pěti měsíců.

Na malárii celosvětově ročně zemře přes 400 tisíc lidí (v roce 2019 to bylo 409 tisíc) na necelých 230 milionů ročních případů. Z toho přes 270 tisíc zemřelých jsou podle statistik WHO děti v Africe, často mladší pěti let. Na Afriku připadá kolem 94 procent všech případů i úmrtí – za rok 2019 nemoc na kontinentu zabila 386 tisíc lidí.