Hasičům pomohou chytré brýle

„Ideální by bylo, aby hasič již při vystupování z vozu na místě neštěstí měl v helmě nahrán celý protipožární plán budovy. Současný software již umí z těch papírových plánů vytvořit 3D počítačové modely. Přímo na místě rozhoduje o postupu hasič, naše brýle mohou být jeho pomocníkem,“ řekl Právu vývojář Kryštof Zeman s tím, že prototyp bude hotov do konce roku.

Jeho snahou je hasičům co nejvíce každý zákrok zjednodušit a zrychlit. Vychází z toho, že v zakouřeném prostoru se šlehajícími plameny, který je plný sutin, potřebuje hasič každou vteřinu.

„Celý systém musí být co nejsnadnější. K navigaci v budově s rozšířenou realitou proto používáme šipky z počítačových her,“ vysvětlil Zeman.

Vypátrat lidi v objektu by mohla pomoci detekce jejich mobilních telefonů a elektronických přístrojů. Při katastrofách na velkém prostoru by důležitá data pro hasiče mohl do rozšířené reality doplňovat velitel zásahu, který si prostor prohlédne z vrtulníku.