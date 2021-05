Finové plánují dostat letos na orbitu první satelit ze dřeva

Aparát bude disponovat také devíti malými solárními články, které mu pomohou udržet se na oběžné dráze. Zatím to samozřejmě nebude na žádný dlouhodobý vědecký výzkum.

„Tento satelit pošleme do vesmíru z kosmodromu na Novém Zélandu pomocí nosné rakety Electron americké společnosti Rocket Lab později v tomto roce. Bude v konfiguraci, jako je jedna jednotka tzv. CubeSatu,“ řekl nyní Mäkinen agentuře Reuters.

Finští odborníci nejsou jediní s podobným záměrem. Na konci minulého roku jsme psali, že Kjótská univerzita v Japonsku vyvíjí ve spolupráci s místní firmou Sumitomo Forestry družice s vnější konstrukcí ze dřeva. Japonsko by mohlo vypustit první takový satelit v roce 2023.

Japonská univerzita vyvíjí družice ze dřeva. Má to řešit problém vesmírného smetí

Podle výzkumníků by konstrukce ze dřeva mohla pomoci řešit problém s kosmickým odpadem.

„Velmi nás znepokojuje, že satelity při návratu do atmosféry shoří a vytvoří velké množství malých hliníkových částí, které se pak několik let vznášejí ve vyšší atmosféře,” prohlásil profesor dané školy a bývalý japonský astronaut Takao Doi podle listu The Independent.