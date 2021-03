Evropská kosmická agentura vypsala konkurz na nové astronauty

Evropská kosmická agentura (ESA) vypsala konkurz na nové astronauty. Výběrové řízení bude mít šest kol, uchazeči se mohou hlásit online od 31. března do 28. května. Vybraná posádka by měla být připravena na let do vesmíru k podzimu 2022. Konkurzu se mohou zúčastnit občané všech 22 členských států ESA, tedy i Česka.