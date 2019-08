Ministerstvo křísí jesle. Obce se bojí zmatků

„Dětské skupiny se velmi osvědčily, to samé se týká i mikrojeslí. Proto jsme připravili změnu zákona, která řeší financování a zřizování dětských skupin a mikrojeslí. Ministerstvo práce by nově chtělo dětské skupiny i mikrojesle sloučit, ještě více zvýšit jejich kvalitu a přejmenovat je na jesle,“ napsala Právu Barbara Eckhardová, vedoucí resortního tiskového odboru.

Místo toho se vládní politici shodli, že pro předškoláky zajistí jiný typ péče než v mateřinkách. Podporují se zejména dětské skupiny, určené hlavně pro děti do dvou let, kterých bylo na jaře po republice 916 se zhruba 15 tisíci dětmi. Další možností jsou mikrojesle s kapacitou do čtyř dětí ve věku do čtyř let. Ty mají výhodu, že se mohou provozovat i v domácnostech.