Dvě pětiny nákaz zjištěných u dětí od dubna odhalilo testování ve školách

Vyplývá to ze statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Testování na covid-19 začalo ve školách 12. dubna s návratem prvních skupin dětí z výuky na dálku zpět do lavic. Resort školství ho navrhl v únoru, poté se ale epidemická situace zhoršila a od 1. března byly všechny školy zavřené.

Testování mělo umožnit znovuobnovení distanční výuky pro co nejvíce žáků. V lednu a únoru fungovaly prezenčně jen první a druhé třídy a mateřské a speciální školy. Od 12. dubna se pak postupně do 24. května do škol vrátili všichni žáci.