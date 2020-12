Dobrovolné testování učitelů? Zájem není

Že se učitelé v prvních dnech jejich dobrovolného testování do odběrových místností příliš nehrnou, si očividně uvědomuje i ministerstvo školství. Ministr Robert Plaga (ANO) proto již nyní kantory vyzval, aby tuto možnost využili. Dodal, že to v důsledku může zlepšit celou epidemickou situaci.

Školy mají možnost po registraci v rezervačním systému, což mají udělat ředitelé, nechat otestovat své učitele v nemocnicích a laboratořích, které jsou zveřejněny na krajských webech. Výsledek antigenního testu se učitel dozví do dvou hodin. Pokud test vyjde pozitivně, automaticky následuje PCR test, který laboratoř provede ze stejného vzorku a nový odběr už není třeba.

Zájem o antigenní testy na covid-19 mezi učiteli, který hlásí kraje, nepřevyšuje třetinu. V určitých regionech je ještě nižší. A to i přesto, že někde mohou fungovat také mobilní týmy. „Ty při větším počtu přihlášených dojedou na místo a otestují pedagogy antigenním testem,” popsala mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Alena Marešová.

„Možnost bezplatného testování jsme za odbory ocenili a je věc každého, jak ji využije. Čekal jsem větší odezvu, ale máme před sebou ještě necelé dva týdny. Apelovali jsme o možnost rozšíření i na nepedagogické pracovníky v první vlně, zatím nemalém reakci ministerstva zdravotnictví,” okomentoval to pro Novinky předseda školských odborů František Dobšík.

Na odběrových místech v Praze registrovali zatím spíše nezájem. Odběrových míst jsou v hlavním městě více než tři desítky, učitele ale podle informací na webu netestují všechna. První den, tedy v pátek 4. prosince, měla zřejmě nejvíc registrací na test Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a to 25. Např. na odběrové místo v pražském Veleslavíně, kde testy provádí pracovníci EUC, přišel v pátek k testům podle mluvčí firmy Evy Pánové jeden učitel.

„Přesná aktuální čísla asi nemá nikdo, protože ve většině krajů se učitelé registrují a objednávají průběžně. Zájem je zatím tak kolem 20 nebo spíš do 20 procent,” napsal Novinkám šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, jenž je zároveň ředitelem Masarykovy ZŠ v pražských Klánovicích. Už dříve prohlásil, že by zájem o testování mělo přes 50 procent učitelů, ale část odrazují konkrétní podmínky.

„Žádný velký zájem jsem zatím nezaznamenal,” potvrdil Novinkám i ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze Radko Sáblík. „Možná, že kdyby všude někdo přišel otestovat učitele do školy, zájem by byl vyšší. Kombinovaná prezenční a distanční výuka dává pedagogům zabrat a ještě muset někam jezdit...,” dodal.

Na dobrovolné testování přišlo do nemocnic Pardubického kraje od pátku do pondělí zhruba 120 pedagogů. Podle mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřiny Semrádové není velký zájem o testování ani v následujících dnech.

„Vzhledem k tomu, že až od úterka začala fungovat testovací místa v Sokolově a Chebu, máme k dispozici zatím jen data ze soboty a z pondělí z Karlovarské krajské nemocnice. Z těch prozatím vyplývá, že zájem pedagogů není nikterak velký. Na období 7. - 18. 12. je na testovací místo v Karlových Varech objednáno zatím jen 61, do Sokolova 50 a do Chebu dva pedagogové. Celková kapacita testování je 912 míst, což znamená, že v současné době jsme na 12 procentech kapacity," řekla Novinkám Jitka Čmoková z oddělení vnějších vztahů a kanceláře hejtmana při krajském úřadu Karlovarského kraje .

Co se týká Zlínského kraje, tak např. ve Vsetínské nemocnici se v pondělí dopoledne nechala na covid-19 testovat desítka pedagogů, a to z Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Vsetíně. Další přišli odpoledne na testy do Kroměřížské nemocnice, bylo jich 11, dalších pět učitelů se nechalo otestovat ve zlínské nemocnici. Všechny výsledky byly negativní.