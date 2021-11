Čeští žáci se spojí s astronautem na ISS

Kvůli incidentu na kosmodromu se odkládá odlet Webbova teleskopu do vesmíru

Odlet teleskopu Jamese Webba do vesmíru se odkládá přinejmenším do 22. prosince, a to kvůli potřebě opětovného otestování po incidentu během příprav ke startu....