Čeští badatelé zkoumali záhadné úhyny orlů. Jejich článek získal v USA prestižní cenu

Orli mořští se opět vracejí do Česka

Orli mořští se opět vracejí do Česka Domácí

Co se týká aktuálního ocenění, tak správní rada Americké asociace pro rozvoj vědy (AAAS), vydavatele magazínu Science, tento měsíc oznámila, že článek Hunting the eagle killer: A cyanobacterial neurotoxin causes vacuolar myelinopathy získal prestižní a nejstarší ocenění vydavatele – Cenu Newcomba Clevelanda.