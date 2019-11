Češi se zapojí do čínské vesmírné mise zkoumající závěrečné stadium hvězdného vývoje

Čínská rentgenová observatoř eXTP (enhanced X-ray Timing and Polarimetry) plánuje evropský příspěvek k důležitým přístrojům. Tím hlavním instrumentem na palubě bude LAD (Large Area Detector) složený z velkého souboru detektorů, do kterých budou rentgenové fotony usměrněny pomocí tzv. mikrokolimátorů (kolimátor neboli zaměřovač – pozn. red.).

Mise eXTP by tak mohla poprvé objasnit strukturu nitra neutronových hvězd, kde se nachází hmota o hustotách větších, než jaká je v jádrech atomů.

„Dalším cílem mise je pochopit vlastnosti těch nejzakřivenějších prostoročasů v důsledku silných gravitačních polí okolo černých děr. Družice bude ke svému výzkumu využívat nejen spektroskopická měření s vysokým časovým rozlišením, ale i polarimetrii. Takovou kombinací různých technik ve vzájemném souběhu zatím žádný jiný satelit nedisponuje. I díky tomu bude tato observatoř zkoumat i to, jak se chová světlo v silných magnetických polích,“ popsal Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Evropské konsorcium vedou Italové a na přípravě detektoru LAD se kromě nich a Čechů budou ještě podílet Němci, Francouzi, Švýcaři a Poláci. Nyní probíhají intenzívní jednání o vstupu Evropské kosmické agentury (ESA) do projektu – to by usnadnilo koordinaci těchto evropských aktivit.