Březen byl v Klementinu jen mírně teplejší než únor

Za dobu klementinských měření bylo zaznamenáno dokonce více než 10 procent únorů teplejších než březnů. Předloni měl březen stejnou průměrnou teplotu jako únor, a to 6,9 °C.

Průměrná březnová teplota v centru Prahy se podle meteorologů výrazně nevymyká z průměru posledních desetiletí. Odchylka od takzvaného normálu let 1991-2020 byla plus 0,3 stupně, zatímco odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 činila plus 2,4 stupně.