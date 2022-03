Bezosova raketa absolvovala další turistický „skok do kosmu“. Se šesti lidmi na palubě

Ze vzletové rampy na raketové střelnici Corn Ranch v Texasu se ve čtvrtek odpoledne našeho času vznesla suborbitální raketa New Shepard. Stroj společnosti Blue Origin amerického miliardáře Jeffa Bezose dopravil kabinu s posádkou do výšky zhruba 107 kilometrů, čímž se šest osob na palubě na několik desítek sekund podívalo do kosmického prostoru.