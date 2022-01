Bakterie stafylokoka odolné vůči antibiotikům se vyvinuly v 19. století u ježků, zjistili vědci

„Antibiotika jako léky objevené západní medicínou před 80 lety a předepisované proti bakteriálním infekcím zná každý. Méně známé je to, že jsou to přírodní látky, které existují od nepaměti: ‚chemické zbraně', které používají houby proti bakteriím. Bakterie někdy reagují na antibiotika vznikem rezistencí, obávaných v lékařském prostředí,” objasnila Černá Bolfíková, která působí na katedře chovu zvířat a potravinářství v tropech Fakulty tropického zemědělství ČZU.

„Zjistilo se, že ježci jsou přirozeným přenašečem rezistentních bakterií zlatého stafylokoka. Odborná veřejnost se domnívala, že bakterie rezistentní na antibiotika se vyvinuly až po používání antibiotik v medicíně ve velkém měřítku, ale ukázali jsme, že se to vyvinulo už dříve u ježků. A to proto, že mají na kůži plísně, které produkují látky velmi podobné penicilinu,” vysvětlila.

„Zřejmě někdy před 200 lety se rezistence vyvinula a později došlo k přenosu na člověka. A od té doby se to udržuje v lidské populaci,” uvedla vědkyně s tím, že s nástupem antibiotik došlo k tomu, že „se to hodně rozšířilo”.

Černá Bolfíková se chce problematice věnovat nadále. „Nás určitě bude zajímat, jak se to vyvinulo. V České republice jsou dva druhy ježků. Zajímá nás, jestli se nějakým způsobem liší v různých patogenech, pokud ano, tak jakým způsobem a co to pro ježky znamená,” dodala.