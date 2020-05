Astronomové našli v soustavě Kepler-88 obří planetu

Obří exoplaneta (planeta mimo Sluneční soustavu) obkrouží svou hvězdu Kepler-88 na eliptické dráze jednou za dobu čtyř pozemských let. Dvěma dalším členům této soustavy to trvá mnohem kratší dobu. Kepler-88 b, který je menší než Neptun, to zvládne za 11 dnů a Kepler-88 c, velký asi jako Jupiter, za 22 dnů.