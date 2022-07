Astronauti mají po návratu z vesmíru problém s obnovou kostní hmoty, zjistila studie

Je možné, že se po nějaké době dostaneme do ustáleného stavu, nebo že budeme nadále ztrácet kostní hmotu. Nedovedu si představit, že bychom o ni přicházeli tak dlouho, dokud by nám nezbylo nic.

Vědci zjistili, že hustota holenních kostí devíti astronautů se po roce pobytu na Zemi ještě zcela neobnovila. Stále jim chybělo přibližně 10 let kostní hmoty. Nejpomaleji se zotavovali ti, kteří absolvovali nejdelší mise, jež se na ISS pohybovaly od čtyř do sedmi měsíců.

Podle něj to vyvolává obavy ohledně plánovaných misí na Mars, při nichž by astronauti mohli strávit ve vesmíru až několik let. Výzkumníci nicméně zatím netuší, jestli se bude řídnutí kostí při takto dlouhém pobytu ve vesmíru stále zhoršovat.

Některé odpovědi by mohl přinést výzkum, který vědci v současné době provádějí na astronautech, kteří strávili alespoň rok na palubě ISS. Nová studie publikovaná v odborném časopise Scientific Reports také ukázala, jak kosmický let mění strukturu samotných kostí.

„Pokud si kosti těla člověk představí jako Eiffelovu věž, bude to, jako by se ztratily některé spojovací kovové tyče, které drží konstrukci dohromady,“ popsal Boyd. „A když se vrátíme na Zemi, posílíme to, co zbylo, ale nové tyče vlastně nevytvoříme,“ dodal.