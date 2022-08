Astrofotograf zachytil, jak během roku „tančí“ úplněk

Na videu můžeme spatřit dva efekty. Tím prvním je librace, tedy kolísání, které způsobuje, že některé prvky mizí a poté se znovu na měsíčním okraji objevují. Je to zapříčiněno změnou eliptické oběžné dráhy Měsíce. A s ohledem na to se pak „tvář“ jeho tzv. přivrácené strany různě ukazuje vzhledem k pozorovateli na Zemi.

„Ve skutečnosti jsem se o to pokoušel tři roky,” připomněl. „Avšak dokázal jsem zachytit pouze jeden rok bez přerušení, a to poté, co jsem se přestěhoval do Arizony,“ objasnil McCarthy. Dříve působil v Kalifornii.